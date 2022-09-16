Sosyal medyada terör propagandası yaparak çocukları hedef alan eski HDP'li, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan terörist tutuklandı.

Yurt genelinde terör örgütüyle mücadele başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Mdürülüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Eski HDP'linin kız çocuğunu örgüte götürdüğü ortaya çıktı

Örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde HDP Toroslar ilçe başkanı olarak görev yapan ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi olan M.İ. ekiplerin radarına takıldı.

Şüphelinin, 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanarak kandırdığı ve örgütün kırsal alanına götürdüğü tespit edildi.

Mersin'de çocukları kandırarak dağa götüren PKK'lı yakalandı VİDEO







Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlendi

Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.



Araştırmalar kapsamında M.İ.'nin sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yöntemlerini kullanarak mesajlaşma yoluyla yaşı küçük çocukları ve gençleri kandırarak örgütün kırsal alanına götürdüğü ortaya çıktı.





Tutuklandı

İHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kızım korkma eve gel anneciğim"

4 gün önce 15 yaşındaki kızları kaçırılarak dağa götürülen anne Ş.K, "Rojin kızım neredesin geri gel, hastasın,15 yaşındasın. Astım hastasısın, kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi.

"Devletimiz bizim arkamızdadır"

Baba İ.K. ise kızının daha 15 yaşında olduğunu belirterek, "Astım hastası olduğu için günde 2-3 kere makineye bağlanıyor. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gündür kızım yok. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım küçüktür, hastadır. Benim kızımın hayalleri vardı. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızdadır. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.