İzmit'e damga vuran dönüşüm: Fuarpark

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eski fuar alanını kapsayan kapsamlı dönüşüm projesiyle kente kazandırılan FuarPark, modern bir yaşam merkezine dönüştü.

Bir dönem yalnızca fuar etkinlikleriyle anılan alan, bugün yılın her günü yaşayan, binlerce kişiyi ağırlayan ve Kocaeli'nin yeni çekim merkezi olarak öne çıkan bir yaşam alanı haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanın vatandaşlara peşkeş çekildiğini vurgulayarak "Çünkü biz bu şehre hizmet etmeye odaklandık" ifadelerini kullandı.

ESKİ FUAR ALANI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'te hayata geçirdiği kapsamlı dönüşüm projesiyle eski fuar alanı, modern, nitelikli ve çok yönlü bir yaşam merkezi olarak kente kazandırıldı.

Büyükşehir'in ortaya koyduğu vizyonla birlikte yeniden şekillenen FuarPark, Kocaeli başta olmak üzere bölgenin en güçlü kamusal alanlarından biri haline geldi.

Uzun yıllar kentin sosyal hafızasında önemli yere sahip olan bölge, planlı düzenlemeler, altyapı yatırımları ve yeni yaşam alanlarıyla adeta küllerinden yeniden doğdu.

İŞLEVİNİ KAYBETMİŞTİ, YENİDEN HAYAT BULDU

1960’lı yıllarda Kocaeli sanayisini tanıtmak amacıyla kurulan ve uzun yıllar Kocaeli Fuarı olarak hizmet veren alan, zaman içerisinde eski işlevini büyük ölçüde yitirdi.

Bir dönem kentin en önemli buluşma noktalarından biri olan bölge, son dönemlerde cazibesini yitirmiş ve atıl bit alana dönüşmüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen FuarPark projesi ise bu alanı yeniden şehrin kalbine taşıdı.

Bir zamanlar yalnızca belirli dönemlerde kullanılan bölge, bugün her gün yaşayan ve her yaştan insana hitap eden bir yaşam merkezi kimliği kazandı.

DÜNYADAKİ ŞEHİR PARKLARINI HATIRLATAN DÖNÜŞÜM

Dünyanın önemli metropollerinde yer alan büyük şehir parkları yalnızca yeşil alanlarıyla değil, kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapılarıyla da dikkat çekiyor.

FuarPark da son yıllarda bünyesine kazandırılan yatırımlarla benzer bir dönüşüm süreci yaşadı.

Akvaryumdan kütüphaneye, sanat galerisinden etkinlik alanlarına kadar uzanan çok yönlü yapısıyla bölge, günün her saatinde yaşayan bir kent merkezi kimliği kazandı.

Kocaeli'nin yeni vitrini olarak gösterilen alan, yalnızca şehir sakinlerinin değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

BÜTÜNCÜL BİR ŞEHİR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Dönüşüm kapsamında alana kazandırılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Alev Alatlı Kütüphanesi, Sanat Galerisi ve geniş yeşil alan düzenlemeleriyle birlikte FuarPark; yalnızca bir rekreasyon alanı olmanın ötesine geçerek kültür, eğitim, bilim ve sosyal yaşamı bir arada sunan bütüncül bir şehir merkezine dönüştü.

HER TÜRLÜ HASSASİYET GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

FuarPark yalnızca sosyal ve kültürel yatırımlarıyla değil, kapsayıcı yaklaşımıyla da dikkat çekiyor

Alanda hizmet veren özel kafeterya, gluten hassasiyeti bulunan vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı.

Çocuklardan gençlere, öğrencilerden ailelere kadar her kesime hitap eden yaşam alanlarıyla FuarPark, Kocaeli'nin ortak buluşma noktası haline geldi.

DÖRT MEVSİM YAŞAYAN ÇEKİM MERKEZİ

Büyükşehirin dokunuşuyla küllerinden doğan alan dört mevsim yaşayan bir çekim merkezine dönüştü.

Sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlardan akşam saatlerinde vakit geçiren ailelere, öğrencilerden turistlere kadar farklı kesimlerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan bölge, kentin sosyal yaşamında vazgeçilmez bir yer haline geldi.

AKVARYUMLA GÜÇLENEN YENİ TURİZM DESTİNASYONU

FuarPark içerisinde hizmet veren Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, sunduğu deneyimle alanın çekim gücünü daha da artırdı.

Farklı kıtalara ait su altı ekosistemlerini bir araya getiren tematik yapısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir deniz yaşamı deneyimi sunan akvaryum, modern tasarımı ve eğitici içerikleriyle özellikle ailelerin ve çocukların ilgi odağı oldu.

ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN İLGİ

Açıldığı ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gören Körfez Aqua, yalnızca Kocaeli'den değil, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlayarak bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sunuyor.

KÜLTÜR VE EĞİTİMİN YENİ ADRESİ

FuarPark içerisinde yer alan Alev Alatlı Kütüphanesi, modern ve erişilebilir yapısıyla özellikle gençler ve öğrenciler için bilgiye ulaşımı kolaylaştıran önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Sanat Galerisi ise yıl boyunca düzenlenen sergiler ve kültürel etkinliklerle kentin kültür-sanat hayatına dinamizm kazandırıyor.

Bu iki önemli yapı, FuarPark'ın yalnızca bir dinlenme alanı değil; aynı zamanda eğitim, kültür ve sanatın üretildiği yaşayan bir merkez olmasını sağlıyor.

"BU ALAN ŞEHRE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da FuarPark'ın dönüşümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, alanın kent rantına değil, doğrudan vatandaşın kullanımına sunulduğunu vurguladı.

Büyükakın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu alan bu şehre peşkeş çekilmiş bir alandır. Şehir rantına değil, rantçılığa değil şehre hizmet için şehre peşkeş çekilmiş bir mekandır. Burası mezbelelik değildir burası çocuklarımıza peşkeş çekilmiş bir mekandır.

Burada gençler için, çocuklar için, engelliler için mekanlar tasarlandı. Devam edin az ilerisinde Gonca, az sol tarafında yine kadın aile hizmetlerinin mekanları var. Biraz daha ileri gidin spor tesisleri var.

Şehrin nefes alması için, insanların doyasıya aileleri ile birlikte yaşaması için bütün bu tasarım yapıldı. Çünkü biz bu şehre hizmet etmeye odaklandık."

YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Bunların yanında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önümüzdeki süreçte alanda Sahaflar Çarşısı başta olmak üzere yeni yaşam alanlarının da hizmete açılacağını açıkladı.

Her geçen gün yeni fonksiyonlarla güçlenen alan, kültür, eğitim, turizm ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturan yapısıyla Kocaeli'nin yükselen değeri olmayı sürdürüyor.