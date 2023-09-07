Mersin'de eski emniyet müdürü FETÖ suçundan yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

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İHA

Güvenlik güçleri, FETÖ terör örgütü üyelerine geçit vermiyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor.

Ekipler, örgüt mensubu olduğu belirlenen ve firari olan teröristlerin izini sürüyor.

Yapılan inceleme ve takip sonucu teröristler tek tek yakalanıyor.

Eski emniyet müdürü tespit edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri de FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya’da hesabı bulunan, FETÖ’nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu ev tespit edildi.

Şüpheli yakalandı

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)