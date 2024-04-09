Mersin'de hamile kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Mersin'de ağabey vahşeti..
Şanlıurfa'da yaşayan 20 yaşındaki Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı ile 4 ay önce kaçıp evlenerek Tarsus'a yerleşti.
Eşinin ailesine ait Bahçe Mahallesi 539 Sokak'taki evde yaşamaya başlayan Kırmızı, 2,5 ay önce hamile kaldı.
Ağabeyi silahla vurarak öldürdü
Eşinin kız kardeşiyle bugün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi tarafından tabanca ile vuruldu.
Başından yaralanan hamile kadın, hayatını kaybetti.
Kaçan ağabey yakalandı
Şüpheli ağabey ise kendisini araçta bekleyen kardeşi Y.B. ile olay yerinden kaçtı.
Cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin geldiği araç belirlendi.
2 kardeş tutuklandı
Şüphelilerin bulunduğu yeri tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda iki kardeşte yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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