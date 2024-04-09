Mersin'de hamile kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Mersin'de ağabey vahşeti..

Şanlıurfa'da yaşayan 20 yaşındaki Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı ile 4 ay önce kaçıp evlenerek Tarsus'a yerleşti.

Eşinin ailesine ait Bahçe Mahallesi 539 Sokak'taki evde yaşamaya başlayan Kırmızı, 2,5 ay önce hamile kaldı.

Ağabeyi silahla vurarak öldürdü

Eşinin kız kardeşiyle bugün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi tarafından tabanca ile vuruldu.

Başından yaralanan hamile kadın, hayatını kaybetti.

Kaçan ağabey yakalandı

Şüpheli ağabey ise kendisini araçta bekleyen kardeşi Y.B. ile olay yerinden kaçtı.

Cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin geldiği araç belirlendi.

2 kardeş tutuklandı

Şüphelilerin bulunduğu yeri tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda iki kardeşte yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)