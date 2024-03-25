Mersin’de işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 23 yaralı

AA & Ensonhaber
Mersin'in Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda işçileri taşıyan Ü.G.'nin kullandığı otobüs refüje çarptı.
Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Servisteki işçilerin Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.
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