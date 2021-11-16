Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal Ailesi'nin Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

AYAK İZİNE RASTLANDI

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy'ın yönettiği çalışmaları, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da takip ediyor.

Bölgede drone ile yapılan çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Kayıp kız çocuğu Müslüme'ye ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede yoğunlaştırılan çalışmalar sürüyor.

Yağal Ailesi'nin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor VİDEO

10 KASIM’DA KAYBOLMUŞTU

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal Ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti.

Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.