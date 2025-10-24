Mersin'de köpek dehşeti: Moto kurye o anları anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen ‘Rottweiler' cinsi köpek, çocuklarını almaya giden Şadiye Armut'a saldırdı.

Kadını sırt kısmından ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken olay yerine sipariş teslimatı yapmaya gelen moto kurye Salih Türk'e yöneldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yere düşen kurye köpeğin dişlerinden acı içinde kurtulmaya çalışırken, çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

Olayda her iki kişi de yaralanarak hastanede tedavi gördü.

"ETİMİ KOPARABİLİRDİ"

Saldırının ardından moto kurye Salih Türk, dehşet anlarını anlattı.

Türk, "Ben sipariş teslimatı için oradaydım. Sipariş teslim edeceğim müşteri de zaten olay esnasında kavgada olduğu için mecbur teslimatı yapabilmem için ayrılmam gerekiyordu. Tam o sırada çocuğun elinden köpek kaçtı ve 30 kişinin arasından çarpa çarpa bana doğru geldi. Boynunu ve başını tuttuğum için sadece ayağımda ve bacağımda delikler oluştu. Eğer köpek kafasını çırpabilseydi ve kemiğe denk gelmeseydi etimi koparabilirdi." ifadelerini kullandı.

"EN YAKIN ZAMANDA GİDİP ŞİKAYETİMİ YAPACAĞIM"

Türk, köpeğin 1,5 yıldır aşısının olmadığını öğrendiğini ve en kısa sürede şikayetçi olacağını ifade ederek, "Hayvana zarar vermek istemedim, sadece tutmaya çalıştım ama hakim olamıyordum. Şu an ilaçlardan dolayı sağlıklı düşünemiyorum, sürekli uyuyorum. En yakın zamanda gidip şikayetimi yapacağım." diye konuştu.

KÖPEK GÖZETİM ALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan mağdurların şikayeti üzerine Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Köpek sahibi F.I. gözaltına alınırken el konulan köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında gözetim altına alındı.

Köpek sahibine yaklaşık 7 bin lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.