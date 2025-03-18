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DHA

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, kuyumcu Ö.A.'nın, müşterilerinin satın aldığı altınlar ile bozdurulan altınların parasını vermediği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bir süredir iş yeri kapalı olan kuyumcunun, 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

OPERASYONLA HAVAALANINDA YAKALANDI

Müşterilerden bazılarının altınları daha sonra almak için kuyumcuya bıraktığı, bazılarının da çeyrek altınlarını ilerleyen zamanlarda bileziğe çevirmek için iş yerinde biriktirdiği, kimisinin de kazanç vaadiyle altınlarını kuyumcuya verdiği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda kuyumcu Ö.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında iş yeri müdürünün de olduğu 13 şüpheli ise adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen 7 milyon TL değerinde altın, TL, döviz ve birçok dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.