Mersin'de öfkeli ağabey kaçarak evlenen hamile kardeşini öldürdü

DHA
Mersin'de acı ölüm..
Şanlıurfa'da yaşayan 20 yaşındaki Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı ile 4 ay önce kaçıp evlenerek Tarsus'a yerleşti.
Eşinin ailesine ait Bahçe Mahallesi 539 Sokak'taki evde yaşamaya başlayan Kırmızı, 2,5 ay önce hamile kaldı.
Ağabeyi silahla vurarak öldürdü
Eşinin kız kardeşiyle bugün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi tarafından tabanca ile vuruldu.
Başından yaralanan hamile kadın, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış