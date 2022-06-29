Mersin'de öldürülen Raziye'nin annesi: Kızımın kanı yerde kalmadı

Eski nişanlısı Raziye Oskay'ı işe giderken sokak ortasında vuran Barış Can U.'ya, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Oskay'ın annesi, "Kızımın kanı yerde kalmadı" dedi.

Mersin’in Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde, 10 Ocak 2022’de sabah işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay (24), eski nişanlısı Barış Can U. tarafından vuruldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oskay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barış Can U., polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlandı. Hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Oskay’ın sistematik olarak baskıya maruz kaldığı belirtildi

İHA’nın haberine göre; iddianamede, sanığın Raziye’yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek, Raziye’nin gerek psikolojik gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verildi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 5. Ağır Mahkemesinde görülün davanın son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, bütün tarafları dinleyerek kararını açıkladı.

Heyet, genç kızı sokak ortasında öldüren sanığa, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.

“Şehir değiştirdi, her şey yaptı ama bir türlü kurtulamadı”

Anne Fatma İsmet Oskay (46), mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Benim kızım yıllardır bu caninin korkusuyla yaşadı. Korkusundan balkona bile çıkamıyordu. Şehir değiştirdi, her şey yaptı ama bir türlü kurtulamadı. Daha önce de kaç kere kızımı, bizi tehdit etti, evimize kurşun yağdırdı. Sonunda kızımı sokak ortasında, işe giderken öldürdü.

“Gözümüz gibi baktığımız kızımızı bizden aldı”

Bizim gözümüz gibi baktığımız kızımızı bizden aldı. Kızımın öldürülmesinden sonra tek isteğimiz zanlının gerekli cezayı almasıydı. Mahkeme de bizim istediğimiz gibi şahsa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

“O cani hak ettiği cezayı aldı”

Bu saatten sonra Raziye gelmeyecek ama kızımın kanı yerde kalmadı. Bir nebze de olsa içimiz rahatladı. Adalet yerini buldu. O cani hak ettiği cezayı aldı. İnşallah kızıma yıllardır yaşattığı korkuyu Rabbim ona yaşatır.”