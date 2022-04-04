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    Mersin'de ölüm emri verilen kadın, sığınma evine yerleştirildi

    Evden kaçarak Adana'ya giden kadın için kayınbabası tarafından ölüm emri verilince polis ekipleri, mağdur kadını sığınma evine götürdü.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:32
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    Mersin'de ölüm emri verilen kadın, sığınma evine yerleştirildi

    Mersin'de bir yıl önce eşinden ayrılan kadın, eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam etti.

    Birlikte yaşadığı eski eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınbabasından baskı gören kadın, evden kaçtı.

    26 yaşındaki Y.B isimli mağdur kadın, bir hafta süreyle Adana'daki parkta kaldı.

    KAYINBABASI ÖLÜM EMRİ VERDİ

    Daha sonra kayınbabası Abdulcelil Ç. tarafından ölüm emri verildiğini ileri sürerek yardım isteyen Yasemin B.’ye, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sahip çıktı.

    UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

    Kadını gidip parktan alan polis, ifadesini aldıktan sonra onu kadın sığınma evine yerleştirdi. Kayınbabaya ise tehdit suçlamasından işlem başlatılıp uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

    Mersin de ölüm emri verilen kadın, sığınma evine yerleştirildi #1


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