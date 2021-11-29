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- Mersin'de otobüste uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de otobüste uyuşturucu ele geçirildi
Otobüste köpekle yapılan aramada uyuşturucu haplar bulundu. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.
- İHA
- 29.11.2021 - 11:29
- Güncelleme : 29.11.2021 - 11:30
Mersin polisi, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüste arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
OTOBÜSTE UYUŞTURUCU İHBARI
Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren şehirler arası seyahat firmasına ait bir otobüste uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti.
KÖPEKLE ARAMA YAPTILAR
Belirlenen otobüste narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 2 bin 100 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
Mersin'de otobüste uyuşturucu ele geçirildi ViDEO