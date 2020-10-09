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Mersin'de sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar

Mersin'de sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar

Jandarma ekiplerince bir cipte yapılan aramada 1 milyon 800 bin sahte dolar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.