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- Mersin'de sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar
Mersin'de sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar
Jandarma ekiplerince bir cipte yapılan aramada 1 milyon 800 bin sahte dolar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 09.10.2020 - 10:40
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheli şahsın Hatay'dan Mersin'e gelerek ellerinde bulundurdukları sahte dolarları piyasaya sürmek için müşteri aradıklarını öğrendi.
Bunun üzerine şüpheli şahısları yakalamak için araştırma başlatan ekipler, şahısların kimliklerini ve kullandıkları cipi tespit etti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Aracı takibe alan ekipler, şüphelileri paraları piyasaya sürmek isterken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kullandığı cipte yapılan aramada 1 milyon 800 bin sahte dolar ile 1 adet para sayma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.