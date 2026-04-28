Mersin'de sohbetin ortasına dalan tavuk kısa süreli paniğe neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde güldüren görüntü...

Sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar çay içip sohbet ettiği sırada, karşı binanın üst katlarından bir tavuk aniden uçarak grubun bulunduğu masaya doğru yöneldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, tavuğun 5. kattan uçarak masaya düştüğü görüldü.

PANİKLE YERLERİNDEN KALKTILAR

Bu sırada masa etrafında bulunan vatandaşlar panikle yerlerinden kalktı.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşların, olayın ardından gülerek birbirlerine ne olduğunu sorması da dikkat çekti.

KOMİK ANLAR YAŞANDI

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tavuğun düşüşü ve vatandaşların verdiği tepki çevrede ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

"HALİYLE TEDİRGİN OLDUK"

Olay anını anlatan emlakçı Erkan Çağ, arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettikleri sırada yukarıdan bir tavuğun üzerlerine uçtuğunu belirterek, "O an tabi korktuk ve haliyle tedirgin olduk. Baktık sonra karşı apartmanın damından uçmuş.

Sahibi bize, 'Bizim tavuk uçtu' diyerek el sallıyordu" dedi.