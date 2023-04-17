Mersin'de solunum cihazının tüpü patladı Tarsus'ta koah hastası kadının kullandığı solunum cihazının tüpü patlayınca büyük panik yaşandı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde bulunan Buğlem Apartmanı'nın zemin katında meydana gelen olayda, Koah hastası olduğu öğrenilen Ayşe K.'nin kullandığı solunum cihazının tüpü patladı.

Patlama sonucu evin bir duvarı parçalanıp yıkıldı, camları kırıldı. Çevrede bulunan bazı evlerin camları da zarar gördü.

Patlama sesi nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Şans eseri kurtuldu

O sırada banyoda bulunan Ayşe K., yaşanan olayı yaralanmadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.