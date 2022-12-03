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    Mersin'de tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü

    Tadilatta elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Osman Sağır yaşamını yitirdi, kurtarmaya çalışan arkadaşı Erol Çiftçioğlu hastanede tedaviye alındı.
    • 03.12.2022 - 15:46
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    Mersin'de tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü

    Mersin'in Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı.

    Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu.

    Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Arkadaşı hastaneye kaldırıldı

    Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Mersin de tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü #1


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