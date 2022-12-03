Mersin'de tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü

Tadilatta elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Osman Sağır yaşamını yitirdi, kurtarmaya çalışan arkadaşı Erol Çiftçioğlu hastanede tedaviye alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı.

Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu.

Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili inceleme başlattı.