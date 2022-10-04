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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

    Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    • 04.10.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:07
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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

    TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli bölgesinde Diyarbakır’dan yola çıkan ve Denizli’ye nar toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan 72 ADD 133 plakalı minibüs, aynı yönde giden 31 YF 454 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Olay yerine 112 Acil, Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar tedavi altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Mersin de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı #1


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