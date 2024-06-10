Mersin'de terör operasyonu: 6 kişi tutuklandı Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve daha önce örgüt içinde faliyet gösterdiği tespit edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Güvenlik güçleri terör ile mücadele etmeye kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda örgüt üyelerinin inleri tek tek imha ediliyor.

Son olarak operasyonun adresi Mersin oldu.

PKK propagandası yapanlara operasyon

Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan ve daha önce de örgüt içerisinde faaliyette bulunan şüphelilere yönelik 6 Haziran'da operasyon düzenlendi.

12 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, eş zamanlı baskınlarla İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H., M.T., M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

6 kişi tutuklandı

Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., S.Y., M.T. ile Suriye uyruklu F.A., M.M. ve M.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)