Mersin'de tırın altında kalan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi

- Mersin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı-koca hayatını kaybetti.
- Kazada Zihni ve Saadet Başkan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
- Tır sürücüsü N.O., gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde acı olay...
Kaza, NATO tali yolundan Manisa istikametine dönüş yapan N.O. yönetimindeki tıra, Kapaklı–Akhisar yönünden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zihni ve Saadet Başkan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölge güvenlik çemberine alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Tır sürücüsü N.O., kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.