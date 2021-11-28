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- Mersin'de, tırın dorsesinden 1000 litre etil alkol çıktı
Mersin'de, tırın dorsesinden 1000 litre etil alkol çıktı
Kente etil alkol girişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, durdurdukları şüpheli tırın dorsesinde 1000 litre etil alkol ele geçirdi.
- AA
- 28.11.2021 - 12:04
- Güncelleme : 28.11.2021 - 12:46
Mersin’de, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Şüpheli tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mersin gişesinde durduruldu.
ELE GEÇİRİLENLER
İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasına göre, dorsedeki aramada toplamda 1000 litre olan 200 bidon etil alkol buldu.
Mersin'de, tırın dorsesinden 1000 litre etil alkol çıktı ViDEO
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.