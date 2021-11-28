Mersin'de, tırın dorsesinden 1000 litre etil alkol çıktı

Türkiye'de bir ilk: Köyler kalkınmak için şehir değiştirecek

Yüzde Yüz Yatırımcı Desteği Flashkoin’de!

Fransa ordusuna ait konvoylar, Burkina Faso ve Nijer'de engellendi

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Erdoğan, Reisi ile görüştü

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