Mersin’de, yabancı dil okulu tarafından dolandırıldı

Yabancı dil okulu üzerinden İngiltere’ye gitmek isteyen Mehmet Alacaatlı, danışmanlık hizmeti veren E.Ö.‘ye 12 bin sterlin ödedi. Alacaatlı, ne gidebildi ne parasını geri alabildi.

Mersin’de ikamet eden Mehmet Alacaatlı (39), 7 Kasım 2018 tarihinde, yabancı dil okulu üzerinden İngiltere'ye gitmek için Adana'da danışmanlık hizmeti veren E.Ö. ile iletişime geçti.

Mehmet Alacaatlı, kendisini İngiltere'deki özel bir koleje kaydettireceğini söyleyen E.Ö ile sözleşme imzalayıp, 12 bin sterlin ödedi.

Sözleşmede yer alan maddeye göre 10 Aralık 2018 tarihinde başlaması gereken eğitim, aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen başlamadı.

2 BİN 500 STERLİN İADE ETTİ

Alacaatlı, E.Ö.’den paranın iadesini istedi. E.Ö., paranın yalnızca 2 bin 500 sterlinini iade etti.

Aradan 3 yıl geçmesine rağmen parasının kalan kısmını alamayan Alacaatlı, E.Ö.'den şikayetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmada ifadesi alınan E.Ö., Mehmet Alacaatlı’ya parayı en kısa zamanda ödeyeceğini söyleyince takipsizlik kararı verildi.

Yine E.Ö.'nün kalan parayı ödememesi üzerine Alacaatlı, kadın hakkında tekrar suç duyurusunda bulundu.

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“YURT DIŞI HAYALİM YARIDA KALDI”

Dil kursuna ödediği parayı kredi olarak bankadan çektiğini, ödeyemeyince evine haciz geldiğini anlatan Alacaatlı, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Çok zor günler geçiyoruz. Yurt dışı hayalim yarıda kaldı. Paramızı almak istedik 3 yıldır oyalanıyoruz. Huzurum kalmadı. Bankadan kredi çekmiştim ödeyemedim. Evime icra geldi, eşim 3 aylık hamile iken eve icra memuru geldi.

“PARAMIZI ÖDEMEDİKLERİ GİBİ TEHDİTLER DE ALIYORUZ”

Şahıstan şikayetçi olduk. E.Ö., parayı ödeyeceğini söylüyor ancak 3 yıldır ödeme yapılmadı. Sürekli paramızı almak için görüşüyoruz ama her seferinde aynı şeyleri söylüyorlar. Paramızı ödemedikleri gibi tehditler de alıyoruz.”