Mersin'de yasa dışı bahisçilere baskın: 5 kişi gözaltına alındı Jandarma ekipleri tarafından internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

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İHA

Emniyet güçleri, yasa dışı bahis ile mücadele etmeye devam ediyor.

Operasyonun adresi bu kez Mersin oldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı 6 adres tespit edildi.

5 kişi gözaltına alındı

Jandarma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)