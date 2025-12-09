Mersin'deki 1 milyon dolarlık gasp: 3 kişi Ankara'da yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’de faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde çalışan personel, maskeli ve silahlı iki kişinin iş yerine girip kendilerini plastik kelepçeyle bağladığını, kasada bulunan 800 bin dolar ve 400 bin TL’nin gasp edilerek kaçıldığını polise bildirdi. İhbar üzerine Mersin Emniyeti geniş çaplı bir çalışma başlattı.

KAMERALAR, İZİ AÇIĞA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın E.K.K. ve A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Zanlıların kiralık araçla kentten ayrıldığı tespit edilince Adana İl Emniyeti ile ortak operasyon kararı alındı.

MOLA TESİSİNDE YAKALANDILAR

Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin Adana’da bir mola tesisinin yanındaki akaryakıt istasyonunda oldukları belirlendi. Bunun üzerine ekipler, film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenleyerek iki zanlıyı kaçamadan gözaltına aldı.

GASP PARASI VE SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile gasp edilen 801 bin 153 dolar, 1.340 Euro ve 462 bin 395 TL bulundu. Paranın henüz paylaştırılmamış olması dikkat çekti.

ÇALIŞAN DA PLANIN PARÇASI ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, gaspın iş yeri çalışanı M.S.A. tarafından planlandığını ortaya çıkardı. Baskın sırasında mağdur gibi davranan çalışan, aslında iki zanlıyla birlikte soygunu organize etmişti.

“Nitelikli yağma” suçundan haklarında tahkikat yürütülen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.