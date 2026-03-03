İran'da katledilen 168 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

ABD, İran ile müzakere sırasında İsrail ile birlikte saldırı başlattı.

İran'a başlatılan saldırının ilk gününde de çocukların bulunduğu okul hedef alındı.

168 ÇOCUK CAN VERDİ

İsrail-ABD'nin İran'daki savaşın ilk gününde hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

AİLELER ÇOCUKLARINA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

168 çocuk için İran'da binlerce kişi cenazeye katıldı.

Aileler çocuklarının fotoğraflarını ellerinde taşıyarak, uzun süre gözyaşı döktü.

DÜNYA SESSİZ

İran'da çocuklar hedef olurken, dünya ise ABD ile İsrail'in bu saldırısı karşısında sessizliğini koruyor.

Çocukların hedef alındığı gün aynı zamanda Melania Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde çatışmalardan etkilenen çocukların korunmasına ilişkin oturuma başkanlık etti.

Ancak toplantı, İran’daki saldırının hemen ardından gerçekleştiği için uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oldu.