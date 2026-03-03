ABD ölen askerlerini saklamaya devam ediyor

Orta Doğu'da müzakere masaları yerini savaşa bıraktı...

Uzun yıllardır İran'ı tehdit eden ABD ve İsrail, geçtiğimiz hafta sonu ülkeye büyük bir saldırı başlattı.

Saldırıda ilk hedefteki isimler ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile birlikte üst düzey yöneticiler oldu.

Ali Hamaney ile birlikte birçok yönetici hayatını kaybederken İran, geri adım atmayarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları füzeleri başta İsrail'e olmak üzere Körfez'deki ABD üslerine fırlatıp, misilleme savaşını başlattı.

ÖLEN AMERİKAN ASKERLERİNİN SAYISI ARTIYOR

ABD üslerine saldırı başlatan İran, özellikle en büyük kaybı Katar'da verdirdiklerini iddia etti.

Katar'daki El-Udeid Üssü'nde 200'den fazla Amerikan askerinin öldüğünü iddia eden İran, buranın yanı sıra Bahreyn'deki ABD askeri üssü ile Umman'daki Sultan Qaboos Limanı'nda yer alan bir Amerikan ticaret kompleksinin hedef alındığı da bildirildi.

TABUTLU FOTOĞRAF YASAK

Ancak yapılan bu saldırılara rağmen ABD, politika olarak hiçbir şekilde ölen askerlerinin bilgilerini ve tabutlu fotoğraflarını servis ettirmiyor.

Hatırlanacağı üzere 2003'te tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Irak Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin yayınlanan ilk tabut fotoğrafları, Amerika'da kaosa neden olmuştu.

O dönemki Beyaz Saray yönetimi, tabutlu fotoğraf servisini yasaklamıştı. İran savaşıyla birlikte aynı yasağın devam ettiği tekrar ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf;