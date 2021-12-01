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    Mersin'deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı

    Silifke ilçesinde düzenlenen ehliyet sınavında, bir şahıs kopya düzeneğiyle yakalandı. Şahsın, sistemi 20 bin lira karşılığında hazırlattığı öğrenildi.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:48
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    Mersin'deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı

    Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz gün düzenlenen ehliyet sınavında, N.K. isimli şahıs, kopya çekmek için düzenek kurdu.

    N.K.'den şüphelenen gözetmen, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    MEKANİZMANIN İÇERİĞİ

    Sınav merkezine sevk edilen ekipler ise şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada, korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık tespit etti.

    Mersin deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı #1

    20 BİN TL KARŞILIĞINDA HAZIRLANDI

    Sorgusunda kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında B.Ç’nin (27) hazırladığını itiraf eden N.K., 12 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi.

    Şüpheli B.Ç aranırken N.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Mersin'deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı VİDEO

    Mersin deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı #2

    Mersin deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı #3

    Mersin deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı #4

    Mersin deki ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı #5

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