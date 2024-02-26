DHA

Lunaparklarda sık sık kazalar yaşanıyor.

İhmalkarlıklar, adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

Bu kez olayın adresi Mersin.

Demir platform unutuldu

Kentteki bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi.

Salıncağın bırakılmasıyla gençler, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı.

Hastaneye kaldırıldılar

Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)