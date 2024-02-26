DHA
Lunaparklarda sık sık kazalar yaşanıyor.
İhmalkarlıklar, adeta ölüme davetiye çıkarıyor.
Bu kez olayın adresi Mersin.
Demir platform unutuldu
Kentteki bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi.
Salıncağın bırakılmasıyla gençler, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı.
Hastaneye kaldırıldılar
Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi.
Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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