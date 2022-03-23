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    Mersin'deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi

    Akdeniz ilçesinde, çoraplara sarılı kullanıma hazır 40 tabanca, 77 fişek, yapım aşamasındaki 6 tabancaya el konulurken 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:32
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    Mersin'deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi

    Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K.'nin evinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

    Operasyon, özel harekat polislerinin desteği ile düzenlendi.

    TABANCALAR ÇORAPLARA GİZLENDİ

    Eve yapılan baskında, çoraplara sarılı kullanıma hazır 40 tabanca, tabancalara ait bin 77 fişek  ile ayrıca yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi.

    ŞÜPHELİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Evde bulunan C.K., R.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Bulunan tabanca ve fişeklere el konulurken şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

    Mersin deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi #1

    Mersin deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi #2

    Mersin deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi #3

    Mersin deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi #4

    Mersin deki şüpheli evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi #5


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