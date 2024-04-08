Mersin'deki vahşi cinayette yeni detay: Öldüğünden emin olmak için geri döndüğü öğrenildi Erdemli ilçesinde Halil Evcibağ’ın, Nurgül ve Neşet Kaya çifti ile oğulları Emrullah Kaya’yı öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İHA

Mersin'de bir aile, vahşi bir cinayete kurban gitti..

5 Nisan saat 05.30 sıralarında Erdemli ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Anne ve oğlu evdeki yangında öldü

Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Baba ise otomobilde yanarak hayatını kaybetti

Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne, baba ve oğulları, yakınları tarafından alınarak İlemen Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Anne ve oğlu bayıltarak evi yaktı, babayı ise bıçaklayıp otomobilini yaktı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ gözaltına alındı.

Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi.

Evcibağ’ın, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evcibağ, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

800 bin lira değerinde altına ulaşılamadı

Cinayet sonrası Nurgül Kaya’nın yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı.

Evcibağ'ın gasbettiği tespit edilen ziynet eşyalarının bulunması için çalışmalar sürerken haberlerden katili gören bir kişi, dün akşam jandarma karakoluna giderek cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi.

Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada, bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.

Eve dönüp ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı

Neşet Kaya’nın bacanağı Ferhat Keller (33), olayla ilgili kendisinin ve mahallelinin şahit olduğu detayları anlattı. Keller, şunları söyledi:

Bacanağım seracılıkla uğraşıyor. Halil, bacanağımın serasına yanına gitmiş ve bayıltmış. Daha sonra Neşet’in otomobiliyle gelmiş. Evin kapısında bir zorlama olmadığı için Nurgül yenge kapıyı açıyor. İlk önce çocuğu ve Nurgül'ü öldürmüş. Ardından yatağın üzerine koyup ikisini yakmış. Neşet'i de öldürdükten sonra araçla birlikte köyün dışındaki yol kenarında ateşe veriyor.



Olayın öğrenilmesinin ardından biz ve köy halkı eve geldik. Buradaki köylülerimiz Halil'i burada görmüş. Hatta Nurgül'ün nabzına bakmış ve ölüp ölmediğini kontrol etmiş. Ben de Neşet Kaya’nın aracının yandığı yere gittiğimde Halil'i orada beklerken görmüştüm. Bu vahşi cinayetleri altın için yaptığını öğrendik, şoke olduk.

"Kızımı ve torunumu altın için katletmiş"

Nurgül Kaya’nın annesi Ayşe Yıldırım (55) ise olayın şokunu atlatamadıklarını söyledi. Yıldırım, “Sabah kalktık ve olanları duyduk. Hemen eve geldik. Kızımın ve torunumun cenazeleri ile karşılaştık. Katil zanlısı kızımı ve ailesini altın için katletmiş. Kimse kolunda altınlarla gezmesin ve kimseye göstermesin. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın.” diye konuştu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)