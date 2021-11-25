Metrodaki saldırgandan şaşırtan savunma: Bıçağı biletmek için yanıma aldım

İstanbul’da, Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek saldıran şüphelinin, polis ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, dün akşam saatlerinde bir kadın ve erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Erkek saldırgan, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

Adının Emrah Y. olduğu öğrenilen saldırgan, neredeyse yarısı dolu olan vagonda elinde bıçakla dakikalarca küfürler etti.

KİMSE MÜDAHALE EDEMEDİ

Bir kapıdan inip, diğerinden tekrar binen küfürlerine ara vermeden devam eden saldırgana, kimse müdahale edemedi.

Bu anlar kayıt altına alınırken, talihsiz kadının “Bıçağı bırak” dediği duyuldu.

Dehşet veren görüntülerin yayılmasının ardından saldırgan, gece saat 02.30 sıralarında yakalandı.

Gözaltına alınan ve bugün öğle saatlerinde savcılığa sevk edilen şüpheli Emrah Y.’nin, olaya ilişkin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü

"BIÇAK BİLETMEK İÇİN EVDEN ÇIKTIM"

Emrah Y.'nin, "Maltepe’den Ataşehir’e bıçak biletmek için evden çıktım. Maltepe’de metroya bindim. Metroda maskesi yarım kapalı olan bir kadını koronavirüs var, maskenizi takın diye uyardım. Bu bayan ‘kapatmayacağım siz katılamazsınız’ dedi. Ben bu kadınla konuşurken tanımadığım başka bir kadın ile annesi olaya karıştı. Kadın bana döner tekme attı. Tekme karnıma geldi. Genç bayanın annesi de bana saldırdı, genç bayan küfürlü ifadeler kullandı. Ben de genç bayanın bana karşı kullandığı hakaret içerikli kelimeleri ona karşı kullandım. Genç bayan bana tekme atınca diğer insanlar benim üzerime geldiği için kendimi korumak adına bıçağı arka cebimden çıkarttım.

İstanbul'da metroda kadını tehdit eden saldırganın yakalanma anı



"KİMSEYE BIÇAK SALLAMADIM, TEHDİT ETMEDİM"

Ortamdan kurtulmak için kapıya doğru yöneldim. Kimseyi göstererek bıçak sallamadım, kimseyi tehdit etmedim. Arka cebimden çıkardığım bıçağı linç edilmekten kurtulmak için elime aldım. Metrodan inerken onlara hakaret ederek karşılık verdim. Bu sırada herkes bana bağırıyordu. Ben bana tekme atan ve hakaret eden bayanın ismini burada öğrendim. Metroda bulunan kimseyi tanımıyorum. Metrodan tek başıma indim, suçlamaları kabul etmiyorum. Maskeyi takmayan bayan ile bana tekme atan bayan ile annesinden şikayetçiyim.” dediği öğrenildi.