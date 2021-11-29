Mudanya'da denize atılan kişiyi polis kurtardı

Kimliği belirsiz kişilerce dövülen şahıs daha sonra denize atıldı. Darbedilen şahsın yardımına polis ve vatandaşlar koştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kişiler tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.

DÖVDÜKTEN SONRA DENİZE ATTILAR

Dövdükleri şahıstan öfkesini alamayan kişi ya da kişiler onu denize atarak olay yerinden uzaklaştılar.

Darp edilip ve ardından denize atılan yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaralı şahsı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALIYI POLİS KURTARDI

Yaralı şahıs, atıldığı denizden polis tarafından çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne sevk edilen kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.