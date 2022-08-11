İstanbul-Eminönü feribotuna binen yolcular, denizin ortasında fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar ortaya çıktı. Kaptan ise Mudanya'ya geri dönerek yolcuları limana ulaştırdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde feribota binen yolcular dehşeti yaşadı.

Yolcular, İstanbul yönüne ulaşmak için bindikleri gemide fırtınaya yakalandı.

Denizin tam ortasında beşik gibi sallanmaya başlayan feribot panik haline neden oldu.

Yetkililer yolcuları sakinleştiremedi

Gemi yetkilileri, deniz taşıtının hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, Norveç malı olan feribotun dünyanın en güvenli araçlarından birisi olduğunu söyleyerek yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak yolculardan bazıları gemi fırtına ve dalgalarla boğuşurken panik oldu.

Mudanya'dan feribota binen yolcuların fırtına paniği VİDEO



Kaptan Mudanya'ya geri döndü

Gemi kaptanı, Eminönü'ne gitmek yerine yeniden Mudanya'ya dönerek yolcuları sağ salim limana ulaştırdı.