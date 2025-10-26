Muğla açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

- Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Bodrum Kalesi açıklarında bugün öğle saatlerinde 14 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
TAHLİSİYE BOTU MÜDAHALE ETTİ, YOLCULAR KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenerek güvenli bir şekilde Bodrum Kalesi önlerine yanaştırıldı.