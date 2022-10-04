Muğla'da 19 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 3 farklı göçmen olayında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi'nde plastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yunanistan tarafından Türk Karasuları'na geri itilen lastik bot ve ahşap tekne içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Latik botta 19 göçmen yakalandı

Başka bir göçmen olayında ise Bodrum açıklarındaki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

33 göçmen Muğla İl Göç İdaresinde

İHA'nın haberine göre, aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 33 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



