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    Muğla’da, 8 kişilik bottan 27 kaçak göçmen indi

    Fethiye ilçesinden Yunan adalarına gitmek üzere denize açılan 27 Afgan göçmenin bindiği lastik bot su alınca karaya döndü. Kaçak göçmenler, jandarma tarafından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 13:59
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    Muğla’da, 8 kişilik bottan 27 kaçak göçmen indi

    Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi’nden, Yunan adalarına geçmek için sabah saatlerinde lastik bot ile denize açılan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, bot su alınca yeniden karaya döndü.

    Çevredekiler kaçak göçmenleri fark edince durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    BOT 8 KİŞİLİK

    Öte yandan kaçak göçmenlerin 8 kişilik bota, 27 kişi bindikleri belirlendi.

    Muğla’da, 8 kişilik bottan 27 kaçak göçmen indi VİDEO

    Muğla’da, 8 kişilik bottan 27 kaçak göçmen indi #1

    Muğla’da, 8 kişilik bottan 27 kaçak göçmen indi #2

    Muğla’da, 8 kişilik bottan 27 kaçak göçmen indi #3

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