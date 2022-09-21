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- Muğla'da düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın öldü
Muğla'da düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın öldü
Asma yaprağı toplarken dengesini kaybeden kadın, foseptik çukuruna düştü. Çukurda elektrik akımına kapıldığı belirlenen kadın, hayatını kaybetti.
- 21.09.2022 - 14:03
- Güncelleme : 21.09.2022 - 14:04
Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi'nde asma yaprağı toplayan Mücesser Selim (39), bir anda dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Düştüğü yerde akıma kapıldı
Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.