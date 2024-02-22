Muğla'da eşinin kemiklerini kıran adam tutuklandı Eşinin darbederek omurga ve burnunu kıran adam, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıs savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı.

DHA

Kadına şiddetin adresi bu sefer Muğla oldu.

18 Şubat gece 03.00 sularında Menteşe ilçesinde bulunan bir apartmanda sesler yükseldi.

Eşini darbetti

Mücahit G. ve eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Mücahit G. eşini darbetti.

Daireden çığlık seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerinden kaçtı

Komşuların ihbarı üzerin eşini darbeden Mücahit G. olay yerinde kaçtı.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapısı açık kalan daireden içeri girince G.G.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Omurga ve burnunun kırıldığı tespit edildi

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan G.G.'nin tetkik ve muayenesinde, burnunda ve belininin omurga kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi.

G.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan Mücahit G. polis tarafından yakalandı.

Tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Mücahit G., savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)