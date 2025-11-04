Muğla'da evi ateşe verip 2 jandarmayı bıçakla yaraladı: Vurularak etkisiz hale getirildi

- Muğla'nın Ula ilçesinde Rıdvan Can Kayakurt, bir evi ateşe verip iki jandarmayı bıçakla yaraladı.
- Kayakurt, direnişi sırasında jandarmalar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve kaldırıldığı hastanede öldü.
- Kayakurt'un uyuşturucu bağımlısı olduğu ve sabıkasının bulunduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde, Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek'e ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin'e ait eve girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
2 JANDARMAYI BIÇAKLA YARALADI
Kayakurt, gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı.
Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı.
JANDARMA SİLAHINI ALIP ATEŞ AÇTI
Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt, jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı.
VURULARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI
Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu.
Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
CENAZESİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Kayakurt'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDĞU ÖĞRENİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıka kaydı olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.