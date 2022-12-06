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    Muğla'da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

    Marmaris ile Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden, 8'i tutuklandı.
    • 06.12.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:16
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    Muğla'da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda ekipler, dün Marmaris ve Datça ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 4 araca da el konuldu.

    8 kişi tutuklandı

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muğla da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama #1

    Muğla da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama #2

    Muğla da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama #3

    Muğla da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama #4


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