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- Muğla'da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama
Muğla'da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama
Marmaris ile Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden, 8'i tutuklandı.
- 06.12.2022 - 14:13
- Güncelleme : 06.12.2022 - 14:16
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, dün Marmaris ve Datça ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 4 araca da el konuldu.
8 kişi tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.