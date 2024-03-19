Muğla'da göçmen operasyonu: 33 göçmen kurtarıldı, 67 kaçak yakalandı
DHA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekiplerin operasyon adresi bu kez Muğla oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Mart'ta saat 07.45, 09.45 ve 09.55'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

67 kaçak göçmen yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, lastik botlardaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı.

Ölüme terk edilen 33 göçmen kurtarıldı

Ekipler aynı tarihte saat 08.25'te Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2 can salındaki 12'si çocuk, 33 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)