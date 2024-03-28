Muğla'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Muğla'da 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı.

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İHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 20.30 sıralarında Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü.

Peş peşe kurşun yağdırdı

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı.

Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi

Vedat G.’nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)