Muğla'da karaya vuran yunus yaralanarak hayatını kaybetti

Muğla'da dikkat çeken bir olay meydana geldi.
Sabah saatlerinde yaşanan olay vatandaşa şaşkınlık yaşattı.
Yunus karaya vurdu
Yetişkin yunusun karaya vurması çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Kısa süre sonra köpekler, karaya vuran yunusun başına toplanmaya başladı.
Kayalıklara çarparak yaralandı
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, durumu fark ederek yunusu denize ittiler fakat yunus tekrar karaya doğru geldi.
Yunusun, tekrar karaya vurduğu sırada kayalıklara çarparak yaralandığı görüldü.
Ekipler harekete geçti
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Tekrar denize doğru itilen yunus, yeniden karaya vurdu.
Ekipler, yaralı hayvanı kurtarabilmek için uzun saatler boyu uğraşsalar da başarılı olmadı.
Yaşamını yitirdi
Yeniden açığa çekilen yunusun, sahilin başka bir bölümünden karaya vurarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Belediye ekiplerinin, yunusu bölgeden alarak uygun bir yere gömeceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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