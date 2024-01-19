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Muğla'da karaya vuran yunus yaralanarak hayatını kaybetti

Muğla'da karaya vuran yunus yaralanarak hayatını kaybetti Deniz kıyısına vuran yetişkin yunus, vatandaş ve sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma çabalarını yanıtsız bıraktı. Üst üste kendini kıyıya vuran yunus, kayalara çarparak yaralandı ve bir süre sonra hayatını kaybetti.