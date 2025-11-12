Muğla'da kaybolan kişi ölü bulundu

- Muğla'da ailesiyle tarlaya giden Çınar Çümen, yağmur sonrası hayvanlarına bakarken kayboldu.
- Uzun süren aramalar sonucunda Çümen, bir ağacın altında ölü bulundu.
- Çümen'in cesedi otopsi için morga götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Emecik Mahallesi Alavara mevkiinde ailesi ile birlikte tarlaya giden Çınar Çümen, yağmurun başlamasının ardından tarlaya yakın bir bölgede bulunan hayvanlarına bakmaya gitti.
Çümen'den uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale) ekipleri arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
46 yaşındaki Çümen, ekiplerin çalışmalarının sonucunda akşam saatlerinde bir ağacın altında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çümen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çümen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.