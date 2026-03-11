Rıza Pehlevi'den sokağa çıkın çağrısı: Mücadelemizin belirleyici aşamasındayız

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları 12. gününde.

ABD ve İsrail hava kuvvetleri, hedef ayırt etmeksizin yine İran'ın binlerce noktasını vurdu.

İran'ın Körfez'deki ABD üssü ve İsrail'e yönelik misilleme atışlarıyla bölge yangın yerine döndü.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MASADA

Savaş tüm yıkıcılığıyla devam ederken İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda öldürülmesinin yası da sürüyor.

Hamaney'in yerine geçecek isim belli olurken Batı'da rejim değişikliği ihtimali de bir seçenek olarak masada duruyor.

RIZA PEHLEVİ'NİN İKTİDAR UMUDU

İran'da her dönem çıkan olaylarda iktidar umudu taşıyan isim ise devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi.

Annesinin bile destek açıklaması yapmadığı Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla iktidar umudunu sürdürüyor.

SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI

Pehlevi, sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında, İran halkına bir kez daha rejime karşı protesto çağrısında bulundu.

"MÜCADELEMİZİN BELİRLEYİCİ AŞAMASINDAYIZ"

Pehlevi, "Artık son mücadelemizin belirleyici aşamasındayız. En kısa sürede temel ihtiyaçlarınızı temin edin. Güvenliğiniz için sokaklardan çekilip evlerinizde kalın. Grevleri sürdürün ve işe gitmeyin. Birliğinizi göstermek için geceleri slogan atmaya devam edin. Ordu ve güvenlik güçlerine sesleniyorum: Halkın yanında yer almak ve baskıcı güçlerden ayrılmak için bu son şansınız. Son çağrımı bekleyin." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var. Başbakan Netanyahu ile sıkı dost. Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi, en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip, Netanyahu ile bir araya geldi.

Dahası da var. Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp, Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

DAMADI DA YAHUDİ

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Paris'te düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.

RIZA PEHLEVİ KİMDİR?

Rıza Pehlevi, 1979’daki devrimle devrilen son Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu.

1960 doğumlu olan Rıza Pehlevi, 1979’daki İran İslam Devrimi gerçekleştiğinde ABD’de askeri pilotluk eğitimi alıyordu.

Babası olan Muhammed Rıza Pehlevi tarafından veliaht prens ilan edilmişti. Ancak İran’daki devrimin ardından ülkeyi terk etti.

27 Temmuz 1980’de, babasının ölümünün ardından sürgündeki Pehlevi Hanedanı’nın reisi ilan edildi.

İran’da rejim değişikliği için çalışan Rıza Pehlevi, bunun için 2014’te Farsça yayın yapan bir televizyon ve radyo istasyonu da kurmuştu.