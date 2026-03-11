Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topraklarımıza göz dikene 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savaş istemediğini söyledi.

"Masaya ve müzakereye dönülmeli" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin topraklarına göz dikenlere de "hodri meydan" demekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye süreci ile de iç cepheyi güçlendirmeye yönelik güçlü adımların da atıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti;

"BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ DÜNDEN FARKLIDIR"

"En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil, onların ipini tutanları da milletin gücüyle, milletin azmiyle rezil rüsva edip, bozguna uğrattık.

Bu millet namahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçtedir, azimdedir, kudret ve kuvvettedir.

Üstelik bugünün Türkiye'si dünden çok farklıdır. Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir.

"TÜRKİYE'YE EL UZATANIN ELİ YANAR"

Türkiye 'Terörsüz Türkiye' projesiyle gücüne güç katmıştır. Savunma sanayiimizdeki atılımlarla ordumuzun caydırıcılığı daha da artmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış; bölgesinde denklem kurucu, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar.

"BİZ BARIŞTAN YANAYIZ"

Tekrar söylüyorum: Biz macera peşinde değiliz, gerilim peşinde asla değiliz. Biz bölgemizin her karışında ve köşesinde sulh-u sükunun hâkim olmasından yanayız. Biz savaşlardan bitap düşmüş, bıkmış, yorulmuş Orta Doğu'nun bir an önce hasretini çektiği kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasından yanayız.

Suriye'nin, geçmişte Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi bugün de İran'ın, Lübnan'ın, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

"HODRİ MEYDAN"

Bakın bizim gerek ülkemiz içinde gerek bölgemizde adaletten, huzurdan, barıştan başka hiçbir gayemiz yok. Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve dahi macera arayan olursa evelallah ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz."