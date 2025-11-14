Muğla'da köpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandı

- Muğla'da İ.A. adlı şahıs, Bodrum Gümüşlük'te köpeklere tüfekle ateş etti.
- Olayda bir köpek telef oldu, iki yavru köpek yaralandı.
- İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'ndeki boş arazide İ.A. adlı şahıs, tüfekle köpeklere ateş etti.
Arazide mahalle sakinlerince bakılan anne ve 4 yavru köpekten 2 yavru yaralandı.
Silah sesini duyan mahalle sakinleri dışarı çıktıklarında şahsı elinde tüfekle bölgeden uzaklaşırken gördü.
TELEF OLDU
Mahallelinin yardımına koştuğu köpeklerden biri telef oldu.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.