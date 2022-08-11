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    Muğla'da korkunç kaza: Eşi olay yerinde, kendisi hastanede can verdi

    Hollanda'dan Milas ilçesine gelen arkadaşları ile araç turuna çıkan Bensu-Çağatay Keçeli çifti kaza geçirdi. Çağatay Keçeli ve sürücü arkadaşı olay yerinde, eşi Bensu ise hastanede hayatını kaybetti.
    • 11.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:35
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    Muğla'da korkunç kaza: Eşi olay yerinde, kendisi hastanede can verdi

    Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan korkunç kaza, çiçeği burnunda çifti dünyadan kopardı.

    7 Ağustos günü yaşanan olayda, 33 yaşındaki Recep Argun idaresindeki P-035-DZ yabancı plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Bu etkiyle savrularak şarampole devrilen araç hurda yığınına döndü.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

    Kazada 2 kişi kurtarılamadı

    Araçta bulunan Çağatay Keçeli (30) ve sürücü Argun'un, olay yerinde can verdikleri belirlendi.

    İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal (35) ile Çağatay Keçeli'nin eşi Bensu Keçeli'yi (31) de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Muğla da korkunç kaza: Eşi olay yerinde, kendisi hastanede can verdi #1

    Hollanda'dan tatile geldiği öğrenildi

    Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Recep Argun'un, Hollanda'dan Milas'a tatil için geldiği, araçtaki diğer kişilerin ise arkadaşları olduğu öğrenildi.

    Eşi olay yerinde, kendisi hastanede can verdi

    Çağatay Keçeli ile evli Bensu Keçeli de 4 gündür tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Muğla da korkunç kaza: Eşi olay yerinde, kendisi hastanede can verdi #2

    Muğla da korkunç kaza: Eşi olay yerinde, kendisi hastanede can verdi #3


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