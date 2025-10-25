Abone ol: Google News

Muğla'da korkutan kaza: Yamaç paraşütleri havada çarpıştı

Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de 25. Uluslararası Hava Oyunları Festivali’nde single ve tandem yamaç paraşütlerinin havada çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 19:14
Muğla'da korkutan kaza: Yamaç paraşütleri havada çarpıştı
  • Muğla Fethiye'de Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde iki yamaç paraşütü havada çarpıştı.
  • Çarpışma sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor. 

Festival, renkli görüntülere sahne olurken talihsiz bir kaza yaşandı. 

İNİŞ SIRASINDA HAVADA ÇARPIŞTILAR

Belcekız Plajı üzerinde iniş yapmak isteyen single ve tandem yamaç paraşütleri iniş sırasında havada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolünü kaybederek sert iniş yaptı.

3 YARALI

Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa Haberleri