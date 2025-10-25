Muğla'da korkutan kaza: Yamaç paraşütleri havada çarpıştı

- Muğla Fethiye'de Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde iki yamaç paraşütü havada çarpıştı.
- Çarpışma sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor.
Festival, renkli görüntülere sahne olurken talihsiz bir kaza yaşandı.
İNİŞ SIRASINDA HAVADA ÇARPIŞTILAR
Belcekız Plajı üzerinde iniş yapmak isteyen single ve tandem yamaç paraşütleri iniş sırasında havada çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolünü kaybederek sert iniş yaptı.
3 YARALI
Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.