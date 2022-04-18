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    Muğla'da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi

    Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 18.04.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 08:53
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    Muğla'da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi

    Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Fatih Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.

    Hastanede kurtarılamadı

    Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi.

    Muğla'da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi - VİDEO

    Fenalaştığı an görüntülendi

    Kaleci Mumcu'nun fenalaşma anı, maçı çeken Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalesine doğru gönderilen topun auta gitmesinin ardından Mumcu'nun yere düşmesi ve diğer oyuncuların onun yanına gitmesi yer alıyor.

    Muğla da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi #1

    Muğla da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi #2

    Muğla da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi #3

    Muğla da maç sırasında fenalaşan veteran kaleci, yaşamını yitirdi #4


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