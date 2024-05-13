İHA
Muğla'da Turgutreis-Bodrum karayolunda önündeki araçları sollayarak giden Baran M. idaresindeki motosiklet, Ortakent Cumhuriyet Caddesi’nde önünde seyreden minibüsü de solladı.
Motosiklet, kontrolsüz geçen otomobile çarptı
Motosiklet, o esnada minibüsün sağından sol şeride kontrolsüz şekilde geçen otomobile arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü savrularak ayağını kırdı
Kazada devrilen motosikletten düşerek metrelerce savrulan Baran M. yaralandı.
Ayağı kırılan motosikletli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise motosikletin arkasına takılı olan aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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